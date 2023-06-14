Комсомольск-на-Амуре
Профиль пользователя Terexa
О себе
Русский рок, велосипед, немного книг, немного еды
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения
События пользователя
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