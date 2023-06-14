Комсомольск-на-Амуре
Профиль пользователя Tazzz541
О себе
-Рисую всякое -в основном, потустороннее ;
-Работаю много и часто, графическим дизайнером;
-Слушаю музыку - разную - от классики инструментальной до какой-нибудь непонятной электроники;
- Смотрю мульты разной природы происхождения;
Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.
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