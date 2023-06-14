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Комсомольск-на-Амуре
Профиль пользователя Sil_via

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О себе

Сейчас изучаю английский, работаю в санатории. Очень люблю отдыхать с хорошей компанией, веселиться и радоваться жизнью. Не люблю токсичных и негативных людей.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры🎭 Театр🎮 Видеоигры
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