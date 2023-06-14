Комсомольск-на-Амуре

Профиль пользователя Sil_via

О себе Сейчас изучаю английский, работаю в санатории. Очень люблю отдыхать с хорошей компанией, веселиться и радоваться жизнью. Не люблю токсичных и негативных людей.

Была в сети на прошлой неделе

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