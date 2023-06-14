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Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
Профиль пользователя Sil_via
О себе
Сейчас изучаю английский, работаю в санатории. Очень люблю отдыхать с хорошей компанией, веселиться и радоваться жизнью. Не люблю токсичных и негативных людей.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
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