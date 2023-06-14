Владивосток
Профиль пользователя KatyaMyr

фото пользователя KatyaMyr
фото #2 пользователя KatyaMyr
фото #3 пользователя KatyaMyr

О себе

Меломан (могу послушать как классику, так и рок)
Рисую (в основном аниме)
В последнее время начала заниматься спортом (фитнес на дому)

Профиль обновлён 10 июня 2023 г.

События пользователя

Владивосток → прогуляться, перекусить

Ищу новых знакомых и друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nika2
Владивосток → Другое

Сходить в кино, прогуляться, найти новых знакомых

маленькое фото пользователя Azizkh
Владивосток → Другое

Позитив)))

маленькое фото пользователя Elena1990
Владивосток → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Army
Владивосток → Другое

Хочу прогуляться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Владивосток

Ищешь друзей и компанию в городе Владивосток?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владивосток.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.