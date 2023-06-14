Комсомольск-на-Амуре
Профиль пользователя Dvecheckushki
О себе
Читал, читаю и буду читать любую художественную литературу.
Меломаном себя не назову, но от хорошего рока или фолка плохо мне не станет.
Хожу по барам, но пиво мне не нравится.
Люблю ходить в кино.
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
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