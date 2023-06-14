Комсомольск-на-Амуре
Профиль пользователя Damenika09
О себе
Смотрю дорамы и анимэ,читаю мангу.
Играю в ММО игры.
Слушаю много разной музыки.
Могу разговаривать,на многие темы.
Профиль обновлён 27 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
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