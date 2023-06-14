Комсомольск-на-Амуре
Профиль пользователя anvy

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О себе

Счастье в простАте. Люблю twenty one pilots.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 💩 Странный юмор ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа

События пользователя

Комсомольск-на-Амуре → пообщаться

Счастье в простАте, запомните! 🤠 ©Зубарев

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя SahalinCruz
Южно-Сахалинск → Другое

Спроси меня про Сахалин;)

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