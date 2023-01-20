Колпино
Профиль пользователя VitaleeetKolpino
О себе
Все поймёшь когда начнем общаться)
Хрен знает что тут написать)
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 💃 Потанцевать 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан
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