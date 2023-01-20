Люблю музыку, разную, чаще мелодичную. Люблю настольные игры, но последнее время редко удаётся поиграть: Древний ужас, планета х, робинзон, корни, звёздные империи, сквозь века.... Люблю пешие прогулки, созерцания, книги, парки, танцевать и читать. Любимые книги: дом в котором, задача трех тел. Интроверт, весёлая и активная, но иногда люблю помолчать и перезарядиться.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📚 Книги 🖼 Выставка / музей

☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться и на стендупчик

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