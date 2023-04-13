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Колпино
Профиль пользователя Desp92

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О себе

Любитель погулять по Паркам и посетить Увлекательные Музеии, Но при этом Выпить Ароматный Вкусный ☕☕☕.. Играю в разные Настольные Игры и часто хожу на мафию и разные квесты и Квизы😎😉!

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие📚 Книги

События пользователя

Колпино → собрать компанию

Сходить в Кино на Неудержимые 4 или Оппенгеймер в Мираже в Колпино

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