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Колпино
Колпино
Профиль пользователя Desp92
О себе
Любитель погулять по Паркам и посетить Увлекательные Музеии, Но при этом Выпить Ароматный Вкусный ☕☕☕.. Играю в разные Настольные Игры и часто хожу на мафию и разные квесты и Квизы😎😉!
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие📚 Книги
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