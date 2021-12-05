22 года. Ищу новые знакомства, расширяю, так сказать, круг общения. За любой движ: активный отдых/прогулки/экскурсии/квесты/настолки/вкусно перекусить

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🧠 Психология / саморазвитие

Москва → сходить на мероприятие За любой движ на выходных

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Коломна.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.