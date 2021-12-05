Коломна
Профиль пользователя TvoroGok
О себе
22 года. Ищу новые знакомства, расширяю, так сказать, круг общения.
За любой движ: активный отдых/прогулки/экскурсии/квесты/настолки/вкусно перекусить
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🧠 Психология / саморазвитие
События пользователя
Участие в других событиях
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