О себе

Жду когда поднимется железо в организме, что бы стать активной.

Сплю 14 часов в сутки, потому что не справляюсь в реальности

Хочу научиться открываться людям, обсуждать проблемы, а не копить их в себе.

Была бы рада настоящей подруге, как в школьные времена.

Из предложений пообщаться в дискорде, посмотреть вместе фильм, посплетничать, только вебку нужно починить!

А ещё у меня есть котик мякиш, и я очень люблю его всем кидать! Смотри фото ->