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Коломна
Жду когда поднимется железо в организме, что бы стать активной.
Коломна
Профиль пользователя Tiramisu
О себе
Жду когда поднимется железо в организме, что бы стать активной.
Сплю 14 часов в сутки, потому что не справляюсь в реальности
Хочу научиться открываться людям, обсуждать проблемы, а не копить их в себе.
Была бы рада настоящей подруге, как в школьные времена.
Из предложений пообщаться в дискорде, посмотреть вместе фильм, посплетничать, только вебку нужно починить!
А ещё у меня есть котик мякиш, и я очень люблю его всем кидать! Смотри фото ->
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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