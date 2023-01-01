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Коломна
Профиль пользователя Tiramisu

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О себе

Жду когда поднимется железо в организме, что бы стать активной.
Сплю 14 часов в сутки, потому что не справляюсь в реальности
Хочу научиться открываться людям, обсуждать проблемы, а не копить их в себе.
Была бы рада настоящей подруге, как в школьные времена.
Из предложений пообщаться в дискорде, посмотреть вместе фильм, посплетничать, только вебку нужно починить!
А ещё у меня есть котик мякиш, и я очень люблю его всем кидать! Смотри фото ->

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Коломна → пообщаться

Обсуждение психологии, ценностей и отношений, Помогите мне, а я помогу вам.

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

общаться на глубокие темы : о философии, психологии, об отношениях, о любвии др

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Психологическая консультация бесплатно)

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