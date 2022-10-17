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Коломна
Профиль пользователя Katel1nka

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О себе

Я всю жизнь была слишком скромной и скрытной, в следствие чего у меня нет друзей🙃. Хочу исправить ситуацию и найти подругу.
Люблю дорамы, вкусную еду и животных)

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Коломна → пообщаться
Ищу подругу для общения и для личных встреч 🙋‍♀️
Коломна → прогуляться, перекусить
Пообщаться, встретиться, сходить куда-то, возможно выпить 💞

Участие в других событиях

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Найти наконец-то подругу
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