Люблю путешествовать и совмещать это с работой. Обожаю Барселону, Андалусию и Миранду де Ебро. Любимый город во Франции Blois. Работаю в Дании, живу в Латвии.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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Барселона → активный отдых Кто сегодня в Барселоне? Пошли гулять!)

Рига → пообщаться Поболтать по поводу книжных новинок. А можно и про всё что угодно )

Рига → пообщаться Доброе утро для тех у кого утро.

Москва → пообщаться Кто не спит в час утренний ?)

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Москва → Другое Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Калининград → Другое Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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