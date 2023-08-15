О себе

Для тех кто видит мой аккаунт в первый раз, я бы хотела вам себя представить :>

Итак, меня зовут настя

Учусь я в 3 школе в 7 классе.

Живу в городе Клинцы.

Из хобби; танцы, хор, вокал, художка, изостудия, театр.

Играю на гитаре

cлушаю полматери, Vspak, Нервы, Пошлая Молли, Дайте танк (!), Молчат дома, электрофорез, щенков, и сметану bend :))

Любимый цвет - наверное черный

Учусь на 4,5

Обожаю гулять, так что если что зовите даже по гаражам прыгать

Еще увлекаюсь психологией)

Много читаю, написала бы свою книгу но не умею😩 (попытки были аххахах)

Люблю котят и тебя

Вроде все) Приятно было познакомиться)