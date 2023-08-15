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Клинцы
Для тех кто видит мой аккаунт в первый раз, я бы хотела вам себя представить :>
Клинцы
Профиль пользователя Chapa69
О себе
Для тех кто видит мой аккаунт в первый раз, я бы хотела вам себя представить :>
Итак, меня зовут настя
Учусь я в 3 школе в 7 классе.
Живу в городе Клинцы.
Из хобби; танцы, хор, вокал, художка, изостудия, театр.
Играю на гитаре
cлушаю полматери, Vspak, Нервы, Пошлая Молли, Дайте танк (!), Молчат дома, электрофорез, щенков, и сметану bend :))
Любимый цвет - наверное черный
Учусь на 4,5
Обожаю гулять, так что если что зовите даже по гаражам прыгать
Еще увлекаюсь психологией)
Много читаю, написала бы свою книгу но не умею😩 (попытки были аххахах)
Люблю котят и тебя
Вроде все) Приятно было познакомиться)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
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