Клин
Профиль пользователя Wapuna

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О себе

Люблю слушать музыку исмотреть кино люблю гулять в парке и танцы

Профиль обновлён 15 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏫 Учеба 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

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