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Клин
Профиль пользователя Olya91

фото пользователя Olya91

О себе

Люблю общаться, гулять, развлекаться, прикалываться, шутить.
Есть ребенок, муж.
Хочу научиться чему то новому и добиться своей цели.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Клин → пообщаться

Хочу пообщаться, найти подругу а там видно будет хотим мы встретиться или нет)

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 126 участников

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Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

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Хочу найти настоящую подругу

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