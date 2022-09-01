Клин
Профиль пользователя Irina2005
О себе
Являюсь меломанкой(слушаю классику, рок, джаз, поп, фолк). Я фанатка SHAMANа😍.
Люблю читать русскую поэзию, а особенно Пушкина.
Умею кататься на коньках.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🚴♀️ Активный отдых / спорт
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