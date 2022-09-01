Являюсь меломанкой(слушаю классику, рок, джаз, поп, фолк). Я фанатка SHAMANа😍. Люблю читать русскую поэзию, а особенно Пушкина. Умею кататься на коньках.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Клин.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.