Всем привет. Меня зовут Александр. Мне 25 лет, за этот жизненный период успел пройти Крым, Рим и медные трубы😄 Принимал участие в боевых действиях в ЛНР с 2016 по 2017 год, сам родом оттуда же. Работал в исправительном учреждении строгого режима. На данный момент работаю в сфере строительства, делаем скейт парки для молодёжи. По вечерам после работы очень скучно, сожители уже достали 😊 Был бы не против погулять, поболтать😉 Ищу свою весёлую компанию)

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

☣️ Токсичность

Москва → собрать компанию Порой по вечерам, после работы, очень одиноко.. 😔 Го гулять!?)

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