О себе

Занимаюсь серфингом и бегом, катаюсь на сноуборде, серфскейте и велике до соседних городов

Готов опрокинуть пару бокалов пенного за приятным разговором или разделить наслаждение за свежесваренным фильтром

Не прочь сгонять на выходные в другие города (страны?)

Готов идти на любой музыкальный концерт 😄

Кино, картинг, баскетбол (скилл = 0) или любое активное времяпровождение - я в деле.

Позавтракать и прогуляться тоже вариант