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Клайпеда
Профиль пользователя Pavapepa

фото пользователя Pavapepa

О себе

Занимаюсь серфингом и бегом, катаюсь на сноуборде, серфскейте и велике до соседних городов
Готов опрокинуть пару бокалов пенного за приятным разговором или разделить наслаждение за свежесваренным фильтром
Не прочь сгонять на выходные в другие города (страны?)
Готов идти на любой музыкальный концерт 😄
Кино, картинг, баскетбол (скилл = 0) или любое активное времяпровождение - я в деле.
Позавтракать и прогуляться тоже вариант

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💬 Пообщаться онлайн
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