Кисловодск
Профиль пользователя M.Di
О себе
Очень люблю просмотр фильмов и сериалов, мне нравится жанр: комедия, детектив, приключения, фантастика, ужасы.
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры
Не нравится:
🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб
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