Очень люблю просмотр фильмов и сериалов, мне нравится жанр: комедия, детектив, приключения, фантастика, ужасы.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

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🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Кисловодск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.