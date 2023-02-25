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Кисловодск
Профиль пользователя Lyaw.13

фото пользователя Lyaw.13

О себе

Люблю гулять

Бывает для погулять нужно сесть за руль : КБР, КЧР , Дагестан,Чечня, Северная Осетия. По КМВ тоже люблю выбираться как в город, так и на лаколиты .

Люблю изучать новое 😅 но не запоминать. Если вы любите делиться знаниями ,то мы идиально подойдем друг другу🤣

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия

Участие в других событиях

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Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

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Кисловодск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, которая также пытается стать лучше на пути к своей цели

Откликнулся 1 участник

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