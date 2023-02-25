О себе

Люблю гулять



Бывает для погулять нужно сесть за руль : КБР, КЧР , Дагестан,Чечня, Северная Осетия. По КМВ тоже люблю выбираться как в город, так и на лаколиты .



Люблю изучать новое 😅 но не запоминать. Если вы любите делиться знаниями ,то мы идиально подойдем друг другу🤣