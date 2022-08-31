Кисловодск
Профиль пользователя Lesagt

фото пользователя Lesagt

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру, съездить на пляж

Воронеж → путешествия

С 24 по 28 жемчужина Кавказа

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya0
Воронеж → Другое

Хочу найти друзей. Можем погулять а можем и в бар сходить

маленькое фото пользователя Tatyana1997
Воронеж → Другое

Я ищу подругу ;)

маленькое фото пользователя Sveto4ka
Воронеж → Другое

Прогуляться в центре

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