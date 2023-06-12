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Кисловодск
Кисловодск
Профиль пользователя Kristina45
О себе
Люблю слушать музыку, гулять, по грустить ,куда-нибудь съездить ,посидеть ,поговорить, о жизни . Выслушать
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн
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