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Кисловодск
Профиль пользователя Kristina45

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О себе

Люблю слушать музыку, гулять, по грустить ,куда-нибудь съездить ,посидеть ,поговорить, о жизни . Выслушать

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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