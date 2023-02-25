⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Кисловодск
Кисловодск
Слушаю русский "старый рок"
Кисловодск
Профиль пользователя ER_8
О себе
Слушаю русский "старый рок"
Читаю мягкую фантастику
Люблю бегать
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения
Не нравится:
Другие пользователи из города Кисловодск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам