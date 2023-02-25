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Кисловодск
Профиль пользователя ER_8

фото пользователя ER_8

О себе

Слушаю русский "старый рок"
Читаю мягкую фантастику
Люблю бегать

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы
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