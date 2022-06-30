Киселевск
Профиль пользователя Planettt
О себе
Люблю заниматься творчеством, вышивать крестиком, рисовать, хоть и не очень умею😂
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль
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