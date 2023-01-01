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Киров
Киров
Профиль пользователя vonorivennn
О себе
я Аня) люблю сериалы/фильмы и совершенно разную музыку, а так можем обсудить всё что угодно
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться
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