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Киров
Профиль пользователя vonorivennn

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О себе

я Аня) люблю сериалы/фильмы и совершенно разную музыку, а так можем обсудить всё что угодно

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Киров → пообщаться

пообщаться, пошутить, в общем и целом социализироваться)

маленькое фото пользователя Veto4kina17
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 308 участников

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