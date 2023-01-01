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Киров
Профиль пользователя Veto4kina17

фото пользователя Veto4kina17

О себе

Меня зовут Катя. Ищу друзей, для весёлого времяпровождения. Мы можем вместе смотреть сериалы/фильмы, что-то обсуждать, гулять, может ещё что-то. В свободное время люблю рисовать (не профессионально, а так, для души). Если не рисую, то смотрю что-нибудь из фильмов/сериалов. Откликайтесь, буду очень рада новым знакомствам

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Киров → прогуляться, перекусить

Я хочу найти новых друзей. Можем встретиться и что-нибудь посмотреть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя vonorivennn

Киров → пообщаться

пообщаться, пошутить, в общем и целом социализироваться)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Thareo

Киров → прогуляться, перекусить

Погулять в парке

Откликнулись 2 участника

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