О себе

Меня зовут Катя. Ищу друзей, для весёлого времяпровождения. Мы можем вместе смотреть сериалы/фильмы, что-то обсуждать, гулять, может ещё что-то. В свободное время люблю рисовать (не профессионально, а так, для души). Если не рисую, то смотрю что-нибудь из фильмов/сериалов. Откликайтесь, буду очень рада новым знакомствам