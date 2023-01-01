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Киров
Профиль пользователя Vanya1408

фото пользователя Vanya1408

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Киров → пообщаться

Тестовый заголовок

Киров → пообщаться

Давайте поболтаем о кино, играх, музыке, мемах. О чем угодно в общем

маленькое фото пользователя KseniyaO
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

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Интересных и весёлых разговоров.

Откликнулись 4 участника

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