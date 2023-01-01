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Киров
Киров
Профиль пользователя Vanya1408
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн💩 Шутки про говно🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🐈 Домашние животные
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