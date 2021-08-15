Читаю психологические книги, сейчас читаю «Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие - куда захотят» Интересуюсь натальной картой, матрицей судьбы и дизайном человека Занимаюсь йогой дома и танцами Люблю делать красивые фотографии и снимать эстетичные видео

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

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