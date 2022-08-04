Привет, меня зовут Наташа, я работаю в Кировском центре крови на должности Pr-менеджер. Очень люблю свою работу, очень люблю дарить позитив, знакомиться с новыми людьми, люблю своих родителей и сестру-двойняшку. Начала недавно заниматься Stand up

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💃 Потанцевать 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

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