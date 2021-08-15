Жонглирую творческими занятиями, но я так себе жонглер. У меня есть два котика и один муж. Хочу, чтобы работа работалась сама, а денег было много, а не две. Люблю буквы и глотаю бестолковые книжки.

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 💨 Кальян

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