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Киров
Профиль пользователя Sgushello

фото пользователя Sgushello

О себе

Люблю рисовать, играть в игры и на гитаре, петь, вышивать (но это не точно)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🍷 Алкоголь💨 Кальян
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