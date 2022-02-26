Киров
Профиль пользователя oksana.vr

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О себе

Всем добрых суток!)
Недавно переехала в этот прекрасный город-Киров. По этому, т.к здесь у меня нет знакомых и друзей, то очень хочу познакомиться с интересными людьми. Конечно же в приоритете найти хорошую подругу🥹🫶
Люблю общаться на разные темы, поддержу любой диалог, за любой движ🤘
Буду рада каждому человечку✨

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📚 Книги 🏢 Работа 💰 Бизнес ✝️ Религия

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Киров → сходить на мероприятие

гоу на Масленицу в Порошино🏃‍♀️🥞

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.