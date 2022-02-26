Всем добрых суток!) Недавно переехала в этот прекрасный город-Киров. По этому, т.к здесь у меня нет знакомых и друзей, то очень хочу познакомиться с интересными людьми. Конечно же в приоритете найти хорошую подругу🥹🫶 Люблю общаться на разные темы, поддержу любой диалог, за любой движ🤘 Буду рада каждому человечку✨

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📚 Книги 🏢 Работа 💰 Бизнес ✝️ Религия

☣️ Токсичность

Киров → сходить на мероприятие гоу на Масленицу в Порошино🏃‍♀️🥞

Ищешь друзей и компанию в городе Киров?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Киров.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.