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Киров
Киров
Профиль пользователя Meisy
О себе
Очень сложно рассказывать что-то про себя, лучше узнавать друг друга в процессе общения!
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры
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