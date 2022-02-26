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Киров
Профиль пользователя Meisy

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О себе

Очень сложно рассказывать что-то про себя, лучше узнавать друг друга в процессе общения!

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры

Не нравится:

🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян
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