Киров
Профиль пользователя Katyamalyna

фото пользователя Katyamalyna

О себе

Люблю слушать музыку, в частности инди рок, индастриал метал,немного попсы. Смотрю кино,в основном,фильмы ужасов, триллеров,комиксы, артхаус.

Профиль обновлён 26 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Киров → пообщаться

Ищу душевного человека для дружбы.

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