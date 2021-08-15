Киров
Профиль пользователя Jennn
О себе
Хочется провести с кем то время 😛
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
☣️ Токсичность
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