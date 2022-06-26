Привет. Меня зовут Ирина. Мне 21 год. Ищу подругу, для того чтобы с ней классно проводить время. Гулять, ходить в кино, в музеи, театры, обсуждать что-то или кого-то азпж, иногда выпивать что-нибудь интересное и вкусное, да и просто общаться и разговаривать. Если с ало интересно, напиши, буду очень рада 🥺❤️

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Киров.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.