Киров
Профиль пользователя Irinaashik
О себе
Привет. Меня зовут Ирина. Мне 21 год. Ищу подругу, для того чтобы с ней классно проводить время. Гулять, ходить в кино, в музеи, театры, обсуждать что-то или кого-то азпж, иногда выпивать что-нибудь интересное и вкусное, да и просто общаться и разговаривать. Если с ало интересно, напиши, буду очень рада 🥺❤️
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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