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Киров
Профиль пользователя Foxic

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О себе

Общительный, могу выслушать проблемы
Люблю танцевать
Слушаю музыку
Люблю король и шут и любые треки по вкусу
Остальное при общении

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь

Не нравится:

☣️ Токсичность
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