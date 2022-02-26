Киров
Профиль пользователя diana2609

фото пользователя diana2609
фото #2 пользователя diana2609

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Киров → прогуляться, перекусить

Сходить куда нибудь

Киров → прогуляться, перекусить

Го в парк Пикник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ma_ria
Киров → Другое

куда-нибудь сходить, прогуляться

маленькое фото пользователя oksana.vr
Киров → Другое

гоу на Масленицу в Порошино🏃‍♀️🥞

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