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Киров
Профиль пользователя Alinka.xx

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О себе

Привет,я Алина 💕Люблю гулять,увлекаюсь вязанием.
Ищу подругу/друга❤️‍🩹Живу в Кировской области.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🏢 Работа💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Киров → пообщаться

ищу подругу или друга

маленькое фото пользователя Diana580
Откликнулся 1 участник
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