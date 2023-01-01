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Киров
Привет,я Алина 💕Люблю гулять,увлекаюсь вязанием.
Киров
Профиль пользователя Alinka.xx
О себе
Привет,я Алина 💕Люблю гулять,увлекаюсь вязанием.
Ищу подругу/друга❤️🩹Живу в Кировской области.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🏢 Работа💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
События пользователя
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