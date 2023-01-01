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Киров
Профиль пользователя Alibegov91

фото пользователя Alibegov91

О себе

Тренируюсь , читаю , гуляю, люблю путешествовать

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → другое

Встречи , свидание, общение , а там уже как пойдет

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу знакомства с кем погулять , пообщаться,подружиться,Буду рад любым знакомства

Москва → прогуляться, перекусить

Клуб для знакомств , общения

Киров → собрать компанию

Сходить в клуб , собрать компанию отметить др ! Круто провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → сходить на мероприятие

Хочу в бар Руки Вверх. Кто хочет потанцевать под хиты 90 х?)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Zercer

Москва → прогуляться, перекусить

Пройтись по центру мск, выпить пива и зайти на стендап, чтобы словить кринжа

Откликнулось 5 участников

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