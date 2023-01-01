Был в сети вчера

Сходить в клуб , собрать компанию отметить др ! Круто провести время

Ищу знакомства с кем погулять , пообщаться,подружиться,Буду рад любым знакомства

Встречи , свидание, общение , а там уже как пойдет

Пройтись по центру мск, выпить пива и зайти на стендап, чтобы словить кринжа

Хочу в бар Руки Вверх. Кто хочет потанцевать под хиты 90 х?)

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