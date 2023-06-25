Обожаю видосы по истории моды. Пытаюсь учить итальянский, и у меня даже что-то получается. Ежедневно играю в Genshin Impact и Honkai: Star Rail, а если удаётся добраться до плойки или компа - во что угодно

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

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Ищешь друзей и компанию в городе Кингисепп?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Кингисепп.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.