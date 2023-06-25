Самара
Профиль пользователя Funnymoment
О себе
В поисках чего то нового,дающего адреналин
Профиль обновлён 4 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
✝️ Религия 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика ☣️ Токсичность
Не нравится:
💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы
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