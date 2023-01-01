О себе

Всем привет, я Таня 🙋‍♀️

Хочу найти подруг с общими интересами, дабы можно было давать друг другу взаимную поддержку, вместе создавать новые впечатления и эмоции ✨

Я занимаюсь психологией, регрессией и работе с энергиями 🪬

В свободное время обожаю находить интересные места в городе и делать 📸, встречать рассветы/закаты в уютной обстановке и общаться на самые «отлетевшие» темы.

Буду рада новому знакомству 📤