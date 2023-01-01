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Киев
Профиль пользователя tanyaganzhenko

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О себе

Всем привет, я Таня 🙋‍♀️
Хочу найти подруг с общими интересами, дабы можно было давать друг другу взаимную поддержку, вместе создавать новые впечатления и эмоции ✨
Я занимаюсь психологией, регрессией и работе с энергиями 🪬
В свободное время обожаю находить интересные места в городе и делать 📸, встречать рассветы/закаты в уютной обстановке и общаться на самые «отлетевшие» темы.
Буду рада новому знакомству 📤

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

☣️ Токсичность
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