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Киев
Всем привет, я Таня 🙋♀️
Киев
Профиль пользователя tanyaganzhenko
О себе
Всем привет, я Таня 🙋♀️
Хочу найти подруг с общими интересами, дабы можно было давать друг другу взаимную поддержку, вместе создавать новые впечатления и эмоции ✨
Я занимаюсь психологией, регрессией и работе с энергиями 🪬
В свободное время обожаю находить интересные места в городе и делать 📸, встречать рассветы/закаты в уютной обстановке и общаться на самые «отлетевшие» темы.
Буду рада новому знакомству 📤
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚴♀️ Спорт, бег, йога
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