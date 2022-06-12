Киев
Профиль пользователя Nastya04
О себе
Слушаю музику,смотрю разние передачи,прогулки в парку на набережной,походи в магазини, плавание,путешествые,интернет
Профиль обновлён 18 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика
Не нравится:
💩 Странный юмор
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Киев
Ищешь друзей и компанию в городе Киев?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Киев.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.