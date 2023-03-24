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Киев
Профиль пользователя Ilon4ik

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О себе

катаюсь на мотоцыкле на машине, бегаю, катаюсь велосипеде и роликах

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться
Найти наконец-то подругу. Общаться 24/7 разговаривать по душам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
маленькое фото пользователя Mariii
Новороссийск → Другое
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
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Москва → Другое
Ищу лучшую подругу ❤️Найдись )
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Москва → Другое
Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.
маленькое фото пользователя fatum
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг! 😁
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Барнаул → Другое
Ищу подругу/друга🫂🤍
маленькое фото пользователя Roxy__99
Челябинск → Другое
Ищу подружку, общение, дружба, и тп
маленькое фото пользователя Kat_yarik
Екатеринбург → Другое
Общаться, потом и встретиться можно
маленькое фото пользователя Aria2707
Владивосток → Другое
Ищу человека который станет мне хорошим другом)
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