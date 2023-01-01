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Химки
Профиль пользователя OlgaVlasova

фото пользователя OlgaVlasova

О себе

38 лет, замужем, есть дети

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 155 участников

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