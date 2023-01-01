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Химки
Профиль пользователя Mansoly

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О себе

Художник, скульптор, начинающий фотограф, начинающий мастер тату и перманентного макияжа

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться

События пользователя

Химки → прогуляться, перекусить

хочу чо нить ) кафе кино выставки театр концерты

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 294 участника

маленькое фото пользователя masyanyas

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства / подруг 😍

Откликнулось 11 участников

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