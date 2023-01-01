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Химки
Химки
Профиль пользователя Mansoly
О себе
Художник, скульптор, начинающий фотограф, начинающий мастер тату и перманентного макияжа
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться
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