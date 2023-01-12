Химки
Профиль пользователя Besa
О себе
Даров!) С удовольствием пообщаюсь с разными людьми. Выделить интересы сложно, нравится многое. Рандомный список примерно следующий: книги, прогулки, дети, музыка, фильмы, бары, мультфильмы, лёгкий алкоголь, домашняя кулинария, животные, растения, отдых на природе, игры, человеческие отношения, здоровье и все остальные краски жизни.
Профиль обновлён 24 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?
Ищу приятную собеседницу
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)
Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?
Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок
Скучно, очень грустно, очень много проблем
Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня
Хотелось бы пообщаться с интересными людьми)
О чем можно поговорить, в этот прекрасный солнечный день?
Самопознание через окружающий мир
В поисках сюрпризов 🧙🏻♂️
Хочу понять разнообразие мировозрений других людей)
Другие пользователи из города Химки
Ищешь друзей и компанию в городе Химки?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Химки.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.