Химки
Профиль пользователя Besa

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О себе

Даров!) С удовольствием пообщаюсь с разными людьми. Выделить интересы сложно, нравится многое. Рандомный список примерно следующий: книги, прогулки, дети, музыка, фильмы, бары, мультфильмы, лёгкий алкоголь, домашняя кулинария, животные, растения, отдых на природе, игры, человеческие отношения, здоровье и все остальные краски жизни.

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kfartik
Калининград → Другое

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

маленькое фото пользователя Eva_Avetis
Красногорск → Другое

Ищу приятную собеседницу

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

маленькое фото пользователя Slowmo
Москва → Другое

Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

маленькое фото пользователя Rober
Краснодар → Другое

Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?

маленькое фото пользователя Aleksandr_Gray
Москва → Другое

Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок

маленькое фото пользователя Nastya31
Москва → Другое

Скучно, очень грустно, очень много проблем

маленькое фото пользователя Julianne
Кёльн → Другое

Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня

маленькое фото пользователя Rina464
Москва → Другое

Хотелось бы пообщаться с интересными людьми)

маленькое фото пользователя Vdmfk
Москва → Другое

О чем можно поговорить, в этот прекрасный солнечный день?

маленькое фото пользователя Wwettt
Санкт-Петербург → Другое

Самопознание через окружающий мир

маленькое фото пользователя Crash
Краснодар → Другое

В поисках сюрпризов 🧙🏻‍♂️

маленькое фото пользователя SiTIS1323
Москва → Другое

Хочу понять разнообразие мировозрений других людей)

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