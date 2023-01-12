Даров!) С удовольствием пообщаюсь с разными людьми. Выделить интересы сложно, нравится многое. Рандомный список примерно следующий: книги, прогулки, дети, музыка, фильмы, бары, мультфильмы, лёгкий алкоголь, домашняя кулинария, животные, растения, отдых на природе, игры, человеческие отношения, здоровье и все остальные краски жизни.

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика

Москва → Другое О чем можно поговорить, в этот прекрасный солнечный день?

Москва → Другое Хотелось бы пообщаться с интересными людьми)

Кёльн → Другое Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня

Москва → Другое Скучно, очень грустно, очень много проблем

Москва → Другое Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок

Краснодар → Другое Какие в твоей жизни бывали мистические события без объяснения?

Москва → Другое Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Калининград → Другое Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

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